¿Los adolescentes que cometen asesinatos deben recibir las mismas penas que los adultos?

convocatoria del Pleno para lograr consensos entre bancadas, pues de momento no hay acuerdos.

El argumento de Peñafiel y los asambleístas que respaldan la propuesta es que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada, que operan mediante el reclutamiento a menores de edad para cometer delitos.

Según el legislador, la Asamblea debe entregar unas reformas al Código de la Niñez de acuerdo con el momento de violencia que vive el país.

A su criterio, si ya no hay beneficios para los adolescentes que cometan delitos, entonces no habría razón para que los cabecillas de los grupos criminales los prefieran como ejecutores de sicariatos, microtráfico, etc.