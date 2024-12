La Fiscalía solicitó la inclusión de las familias al programa. Sin embargo, aún no se ha hecho la entrevista con las autoridades porque no hubo tiempo la anterior semana. Sin embargo, las familias ya tienen unas medidas cautelares dispuestas por el Comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, por lo tanto el Estado es responsable de la integridad personal de la familia , incluyendo la integridad física, emocional, sexual, la vida, entre otros derechos.

El problema no solo es la práctica sistemática de desaparición forzada , sino también la forma en la que el Estado responde. Por ejemplo, cuando un ciudadano va a Fiscalía y señala la participación de Fuerzas Armadas, automáticamente esa investigación tiene que realizarse por desaparición forzada porque son indicios y los primeros días de investigación son vitales porque tú haces una serie de peticiones de información de operativos, allanamientos, que no se realizan en una desaparición involuntaria.

Bueno, cuando llegamos a hacer ese tipo de preguntas es porque quizás nos hemos desenfocado de cuál es el real problema. Y el problema no son los niños que tienen las armas, es que hay condiciones que los niños piensen que esa es la única forma de vivir porque no hay otra forma y quizá para una un ciudadano común, de clase media alta que tiene sueldo, pueda que sea algo exagerado.

Hay que tener claro que cualquier niño que ingresa a una banda de crimen organizado forzadamente, su único destino es la muerte . Ahí no hay ningún otro tipo de duda, pero no hacemos absolutamente nada para prevenir que los niños no sean reclutados forzadamente.

Lo otro y que es lo mismo que funciona con la política de mano dura, incrementas las penas, se hacinan las cárceles, pero sigue aumentando el número de personas que cometen delitos. Lo mismo con los niños, voy a tener criminalizada a una gran cantidad de población en centros de rehabilitación social que no rehabilitan , sino que refuerzan tu perfil criminal y va a tener a toda una generación criminalizada. Hay que pensar si esa es la respuesta integral realmente al problema y lo segundo, el tema de que no existe prevención.

Es muy acelerado decir que la única causa por la cual las bandas de crimen organizado reclutan a niños es porque no son inimputables. Me parece que es una conclusión muy acelerada porque hay otros casos, hay otros contextos.

¿Cuál es la mano dura? No es solo detener, si detienes a un chico de 14 años que asesinó a un conductor, tienes que ver quién le dio el arma, qué banda del crimen organizado lo cobijó, de dónde ocurrió ese reclutamiento forzado de menores. No hay investigaciones sobre eso, no hay una actuación alrededor de eso. O sea, no solo no previene, sino que no investigan.