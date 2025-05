Es más, aprovecho este espacio para invitar a la ciudadanía, a los abogados, catedráticos, decanos, personas que amen a Ecuador con todas sus fuerzas y que quieran servir en primera persona, no solo a través de redes sociales, sino frontalmente como debemos tener, generando la confianza a través del Consejo de Participación Social, para que se puedan incorporar grandes carpetas grandes perfiles que hay en el país para tener esta autoridad todo el respaldo de una nación y seguir con la lucha contra la corrupción.

No quiero torpedear la toma de decisiones de una comisión que tiene que ser totalmente independiente a raíz de cinco ciudadanos que pasan por una fase de mérito y cinco ciudadanos que son representantes de las distintas delegaciones del Estado. Por eso no quiero anticipar criterios.

La revisión exhaustiva dentro de este proceso lo tienen que marcar los comisionados de selección, que son los encargados de la verificación. La normativa es expresa que no debe tener conflictos de interés bajo ninguno de los elementos que le acabo de decir y a raíz de eso tener a los mejores ecuatorianos, insisto, no le puedo en este momento decir porque no soy parte de la Comisión de la Selección, son ellos los que son encargados de analizar, verificar y tomar las decisiones del caso.

Es por eso que hemos agregado para que no existan estos inconvenientes ningún enlace con ninguna autoridad o partido político y sea tan independiente como queremos al futuro Fiscal.

¿El reglamento del concurso para Fiscal garantiza que no sean seleccionadas las personas con vínculos a determinadas organizaciones políticas?

(...) Esperemos que no existan estas acciones de protección que ha sido un tropiezo, pero tendremos un Consejo de Participación firme y, en caso de suceder, como ya pasó en la época de la aprobación del reglamento, que un juez de Montecristo dio un plazo para la audiencia de un mes y medio, quien les habla, el presidente Andrés Fontani, realizó una denuncia en el Consejo de la Judicatura por error inexcusable y en la Fiscalía General del Estado por prevaricato.

Usted ha dicho que si no hay problemas, el Cpccs logrará designar al próximo Fiscal en un plazo de seis meses, ¿qué puede entorpecer el proceso?

(...) Lo que sí tenemos que hacer y es nuestras responsabilidades sacar los procesos céleres posibles, ágiles, tener ya una hoja de ruta, la cual los hemos establecido y se la he expuesto a ustedes, a todos los ecuatorianos que siguen este medio de comunicación de avanzar lo más pronto posible.

Nosotros no tenemos potestad de solicitar la renuncia, eso ya es un tema personal.

Hemos sido claros y nos estamos poniendo tal vez la vara muy alta, pero reitero, si no nos presionamos nosotros a la interna como Consejo de Participación Ciudadana, quién lo hace. Nos hemos puesto la consigna principal de llegar a diciembre 2025, pero con una pequeña prórroga de febrero 2026.

¿Qué sabor de boca le deja el caso Ligados?, es un secreto a voces que los concursos del Cpccs se hacen bajo guion de ciertas organizaciones políticas, ¿aún ocurre eso?

Es un tema que no me corresponde a mí, Dirimir, lo que a mí me corresponde es trabajar, seguir sirviendo, accionando, promoviendo la participación ciudadana, que es una deuda histórica del Cpccs y accionando cosas positivas para la gente. Lo demás se lo dejo a la Fiscalía General del Estado, a la ciudadanía y especialmente a los excompañeros que tendrán en su mente, dentro de su conciencia, su accionar.

Lo mío es trabajar, servir hacer, generar confianza, defender la institución que tiene múltiples bondades para poder cambiar para bien la vida de los ciudadanos, fortalecer las veedurías, fortalecer los observatorios ciudadanos que es el proponente de la política pública, fortalecer los comités usuarios de servicios públicos que es la vigilancia ciudadana dentro de los establecimientos de salud y servicios del país, fortalecer las asambleas locales ciudadanas para que sean contraparte de las alcaldías y también los gobiernos parroquiales para que puedan discutir el presupuesto participativo.

Además, que acompañen con decisión dentro de los concursos de mérito y oposición, primero con la veeduría que es importantísima, es el respaldo nuestro, el respaldo ciudadano, el respaldo de más de 15 millones de ojos para que estén pendientes del concurso y también para que sean parte de sacar a los malos elementos de estos procesos dentro de las autoridades de control.

Eso es lo que a mí me conlleva, mi fuerza estará ahí y lo demás se lo dejo a la justicia y a las conciencias de cada persona. No me gusta hablar de otra persona.

¿Usted está de acuerdo con que la justicia procese a Arauz por la Liga Azul?

Yo desconozco el tema del señor que usted me está nombrando. Insisto, eso se lo dejo a la justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes, eso sí, tendrá todo mi apoyo y en especial el cuidado al Consejo de Participación Ciudadana para que los consejeros respondan a la ciudadanía, nunca más responder a políticos.

Pero también conlleva algo esencial y elemental. Que los consejeros no estén expuestos a 77 votos para un juicio político, porque eso puede ser un elemento de amenaza para los consejeros para que se puedan ir o acercar a una contienda política para tomar el respaldo.

Es importante darle la independencia que se merece, no solamente por voluntad que tenemos o por visión de trabajar por las organizaciones, gremios, colectivos, ciudadanía de pie, que es las personas más debilitadas y los que nosotros estamos fortaleciendo, pero también darle las herramientas a futuros consejos de Participación Ciudadana que no estén expuestos a esta soga que es ligada a la política y que pueda ser un arma fundamental para ellos.

Hay que darle la independencia del caso, también si se puede en la parte presupuestaria, no depender del Ejecutivo y que tenga la solvencia propia, autónoma, el Consejo de Participación Ciudadana y no se tenga que tener esto concatenado a los partidos políticos que le han hecho daño a una institución tan bonita y de múltiples bondades para el elector.