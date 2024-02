El proyecto de Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno llegará al Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes 6 de febrero de 2024. El tema trascendental es el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) , que hasta la fecha no tiene los respaldos suficientes.

Cuando lleguen a discutir el alza del IVA ya se puede anticipar que no habrá las voluntades suficientes. Construye, PSC y RC han mostrado su rechazo y las posiciones de los asambleístas independientes están divididas.

La Constitución establece que si el Presidente opta por un veto parcial, presentará un texto alternativo por artículos y en ningún caso por secciones, capítulos, títulos o libros. Tampoco podrá incluir materias no contempladas en el proyecto.

Analistas políticos consultados por Ecuavisa.com consideran que las organizaciones políticas que integran la Asamblea no pueden apoyar abiertamente el aumento de impuestos porque tendría un costo a propósito de las elecciones generales de 2025 .

Henry Kronfle reconoce que actualmente ninguna bancada tiene la capacidad de conseguir ese número y, por lo tanto, quedaría vigente el alza del IVA y las organizaciones políticas que se oponen no perderían su capital político .

Casos similares de que el manejo parlamentario permite ciertas salidas políticas han ocurrido antes. En el gobierno anterior ocurrió, en cambio, que al tratar la reforma tributaria el correísmo no votó a favor del archivo y como no hubo pronunciamiento de la Asamblea entró en vigencia por ministerio de la ley.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Emilio Suárez explica que al momento en que la Asamblea se pronuncie sobre una propuesta con el rechazo, el Mandatario no podría incluir ese tema en el texto final. Cree que hacerlo "sería un fraude a la Constitución" .

El abogado constitucionalista José Chalco explica que se "puede incluir textos alternativos respecto de aquello con lo cual no está de acuerdo, siempre y cuando no incluya materias que no fueron parte de la propuesta original".

