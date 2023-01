Álvaro Uribe sobre narcopolítica: "se necesita apoyar a la justicia y una gran voluntad del Gobierno"

Sobre la narcopolítica: se necesita apoyar a la justicia

La crisis del narcotráfico que atañe a ambos países también fue un tema sobre la mesa. El expresidente recordó la firma del Plan Colombia, impulsado por su antecesor Andrés Pastrana y aplicado por él.

Pero, ¿qué consiguieron frente al narcotráfico? "Nosotros no metimos a la cárcel a un solo cultivador de droga, nosotros fumigamos (...) avanzó mucho la política nuestra de lavado de activos y el decomiso de los bienes obtenidos por el narcotráfico". El riesgo de no actuar, dijo, provoca que "ya no impera el estado de derecho, sino los estados alternativos criminales del narcotráfico".

Al ser consultado sobre la narcopolítica que ronda al país, dijo que para darle frente "se necesita apoyar a la justicia y una gran voluntad del Gobierno para quitar esos vínculos".

De lo contrario, esos poderes todo lo destruyen, el problema del narcotráfico cada vez será más invasivo a la sociedad "llega un día en que si no les gusta la sentencia de un juez, o le dan dinero o lo asesinan", así en la Asamblea, en las escuelas, y "no se detienen". Una realidad que ya es familiar en Ecuador.