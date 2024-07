En entrevista exclusiva para Ecuavisa.com, el expresidente de la Asamblea Nacional y expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, da sus apreciaciones sobre el momento político que vive ese país, a vísperas de las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio de 2024. Se muestra esperanzado en que la oposición gane a Nicolás Maduro, quien ha permanecido en el cargo desde 2013, sumiendo a esa nación en una profunda crisis económica y migratoria. Guaidó está radicado en Estados Unidos y observa con expectativa el proceso electoral.

¿Qué tan factible es que la oposición se imponga en estas nuevas elecciones, tal como se refleja en las encuestas? Más allá de las encuestas, yo creo que hay un momento muy importante para el pueblo venezolano, que ha resistido, que ha logrado alternativas para una solución al conflicto que atraviesa, que se ve reflejado en la migración que ustedes han visto en Ecuador, que saben los casos de tortura, represión y persecución de la dictadura de Nicolás Maduro. Estoy seguro de que incluso va a ser mayor la diferencia, respecto a las encuestas, que hablan de 40 puntos de diferencia de Edmundo González Urrutia, que hasta hace tres meses era un perfecto desconocido, denominado candidato tapa, por la imposibilidad de María Corina Machacado para poder inscribirse y ser la candidata (...), a pesar de la persecución judicial a María Corina, a todos los líderes políticos, a Corina Yoris, que era la segunda designada en la línea, los miles de dirigentes políticos en el exilio, hoy hay una oportunidad de recuperar la democracia en Venezuela, gracias al ejercicio de la mayoría, al utilizar el evento del 28 de julio como una posibilidad de solución, a sabiendas de los obstáculos que pone Nicolás Maduro. Le puede interesar: Semana histórica en Venezuela ante la posibilidad de que la oposición derrote a Nicolás Maduro en las urnas Para ser muy realistas, puede haber tres escenarios en los que estas elecciones se malogren: el uno es la imposibilidad de que más de 4 millones de venezolanos estén empadronados porque están en el exterior; en segundo lugar, hay la preocupación porque el CNE, a través del voto electrónico, pueda manejar el ausentismo y tratar de cambiar los votos; y en tercer lugar, que el escrutinio final se torpedee o no se muestren los resultados. ¿Qué tan posible es que eso ocurre? Soy muy cuidadoso en no llamarlo elección, no solamente por los cuatro millones y medio de ciudadanos no empadronados, sino además por la persecución judicial, hay 72 personas asiladas o presas por la dictadura de Maduro, desde que comenzó esta campaña (...); a pesar de todo eso, la diferencia es abrumadora, el poco o nulo respaldo popular de Nicolás Maduro lo tiene contra las cuerdas (...). Electoralmente, está derrotado, está solo, y es una primera victoria que tenemos que celebrar. No solamente puede pasar lo que narrabas, sino que incluso, a días del evento del 28 de julio, pueden inhabilitar o perseguir de manera injusta a Edmundo. Yo me quiero enfocar en lo que significa haber resistido, haber construido mayoría y generar alternativas de solución. Cito a Maduro: "Baño de sangre si no van a la reelección", eso es una amenaza y la responsabilidad la tienen las Fuerzas Armadas de Venezuela, dirigidas por Padrino López, y Nicolás Maduro (...). Vamos a tener las actas, vamos a tener cómo expresar y demostrar una vez más que somos mayoría. No somos ingenuos y sabemos que van a ahondar en la persecución y queda estar preparados para contestar y contener lo que puede ser una represiva más severa.

¿Qué tan probable es que, de concretarse esa elección, las Fuerzas Armadas respalden al nuevo comandante en jefe o que formen un frente alrededor de Maduro? Es interesante el debate alrededor de los pilares de respaldo que tiene el dictador. Pareciera que el más evidente son las Fuerzas Armadas, y no lo son. Lo es la cúpula, la élite, los que están todavía enchufados, es decir, usufructuando de los privilegios del poder, a pesar de la destrucción en la que está sumida Venezuela. Ahí hay que hacer un trabajo. No podemos sentarnos a desear que el 28 de julio hagan lo que tienen que hacer por la Constitución, ya no lo han hecho en el pasado, por eso son una dictadura; así que queda abrir los canales de comunicación, los puentes de plata, lo que se denomina justicia transicional, que ellos sepan que tienen alternativas, no solamente en usurpar el poder, sino también y en una transición donde todos pueden tener un espacio. Evidentemente, quienes han violado derechos humanos, saben que la situación es más difícil para ellos. Creo que el debate en este momento es distinto, y lo he dicho varias veces, pero quiero reiterar el reconocimiento de que el pueblo venezolano ha resistido y que ha generado alternativas, que somos mayoría y creo que eso es muy valioso luego de años de lucha que no permitimos que se adormezca y nos invada la costumbre a la violación sistemática de derechos humanos. Lea más: 102 venezolanos fueron detenidos por vinculación a la candidatura de González Urrutia