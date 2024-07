Fantoni dijo que no está apegado a la Presidencia, pero reconoció la "madurez" con la que actuaron los consejeros en la sesión de ayer.

La tarde del 16 y la mañana del 17 de julio de 2024 se rumoraba que los consejeros del correísmo buscaban apelar la presidencia de Andrés Fantoni y tomar votación para escoger como reemplazo a la expresidenta Bonifaz . Ese plan no se ha concretado por el momento.

Por ejemplo, el titular de la Defensoría del Pueblo tiene la figura de encargo, desde septiembre de 2021, cuando el Cpccs resolvió designar a César Córdova de manera temporal, en reemplazo de Freddy Carrión. Desde ese entonces, el concurso no avanza y está en etapa de integración de la comisión ciudadana de selección .

Sin embargo, el verdadero interés se centra en instituciones con mayor poder. En la misma Judicatura todavía hay nombramientos pendientes de cuatro suplentes y un titular. El consejero Guarderas dice que esperan concretar la designación del vocal titular, proveniente de la terna enviada por la Asamblea Nacional, hasta octubre. Al acabar esas designaciones, deben emprender los concursos para la renovación total, es decir, para remplazar a los siete miembros, hasta enero de 2025.

Le puede interesar: El Cpccs nombrará a los vocales de la Judicatura, a cargo de los concursos para designar a jueces

Controlar el Consejo Nacional Electoral también llama la atención de grupos políticos. La Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento dando luz verde para la renovación total de los cinco integrantes, incluso en época electoral, puesto que el próximo noviembre se cumple el periodo de los consejeros que actualmente están en funciones. Ese proceso está en etapa de concurso de oposición, es decir, está pendiente que se reciban las impugnaciones de los participantes.

Otro cargo que desde este momento genera preocupación en ciertos sectores es el de Fiscal General del Estado, porque se trata de una institución en la que los grupos criminales intentarán tomar el mando.

El reemplazo de Diana Salazar debe escogerse para abril del próximo año. Es decir, el Cpccs debe comenzar con ese proceso lo antes posible. De hecho, ya hay un borrador de reglamento para la selección que ha generado alertas.

En ese documento, consta que no se aceptarán impugnaciones que tengan que ver con sanciones penales o administrativas en firme.

La abogada constitucionalista, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño ve como problemático que no se incluya evaluación oral en la etapa de oposición, además de que el Pleno del Consejo de Participación tiene mayor protagonismo porque atenderá las apelaciones a las notas del examen escrito, en lugar de la comisión de selección, como lo ha hecho en otras ocasiones.

También cuestiona que no se especifica que los postulantes tengan una formación en derecho Penal. Además, no identifica mecanismos para garantizar la paridad de género ni para evaluar la probidad de los candidatos.

El abogado penalista, Ramiro García, teme que profesionales capacitados para ese cargo prefieran no postularse porque no haya un Cpccs que garantice la transparencia ni un reglamento que dé garantías, por esa razón, llama a revisar el documento para que no se apruebe.