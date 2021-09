Tabárez dice que se cumplió el "objetivo" y destaca a De Arrascaeta, pensando en Ecuador

El seleccionador uruguayo de fútbol, Óscar Washigton Tabárez, afirmó este domingo en conferencia de prensa que se "cumplió el objetivo" y destacó las actuaciones de Giorgian De Arrascaeta, quien anotó dos goles, y del debutante Agustín Álvarez, que marcó uno, en el triunfo 4-2 ante Bolivia.

"Estamos conformes. Respecto a esto, estamos en el medio del camino de estos tres partidos que se juegan. El objetivo era ganar y creo que el equipo hizo lo que habíamos planificado. Por momentos un poco desordenados pero comprensible", expresó.

Asimismo, señaló que este representó un "partido clave" en las aspiraciones uruguayas para la clasificación al Mundial de Catar 2022 además de remarcar las fortalezas de Ecuador a quienes recibirán el próximo 9 de septiembre.

"Ahora estamos un poco mejor en la tabla y se nos viene un partido con un equipo difícil, un buen equipo como Ecuador. Pero nos cae del cielo un día más respecto a los días que tenemos para recuperar entre los dos partidos que disputamos", apuntó.

'El Maestro' no dudó en remarcar el trabajo de Giorgian De Arrascaeta al que señaló como portador de una "técnica indiscutible" en aspectos como la generación de jugadas veloces.

Del mismo modo, aplaudió la primera presentación en la selección de Agustín Álvarez.

"No es común que a los 20 años se tengan cosas como las que tiene Agustín. La técnica, el salto, el cabezazo el sentido de la oportunidad, le pega bien a la pelota. Entonces si se le agrega que es todo alegría y todo positivismo y me parecía que era el momento de probar y que no tenía mucho para perder", sentenció.

La Celeste es cuarta con 12 puntos en la clasificación y Bolivia tiene seis enteros. EFE