Ronaldo está "preocupado" por situación sobre Gonzalo Plata

Fran Sánchez director deportivo del Real Valladolid, habló en rueda de prensa sobre las sanciones que impondrá el club sobre Gonzalo Plata, en una de ellas, reconociendo que la información llegó hasta Ronaldo, presidente del conjunto violeta.

"He hablado sobre ello con Ronaldo. Está preocupado y alineado con el comunicado del Club. Mi punto de vista no es prescindir de Plata, pero es Pacheta el que decidirá si juega o no. El jugador ha querido dar la cara y me gustaría que se le apoye", señaló.

Cabe recordar que el club abrió un expediente sobre Plata y sancionará económicamente su accionar, por provocar un choque.