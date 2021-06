Perú gana a una Colombia que cede terreno y Venezuela mete en líos a Ecuador

¡Así está el Grupo B!



Fecha 4:

🇪🇨 Ecuador vs. Perú 🇵🇪

🇧🇷 Brasil vs. Colombia 🇨🇴



Fecha 5:

🇻🇪 Venezuela vs. Perú 🇵🇪

🇧🇷 Brasil vs. Ecuador 🇪🇨



#CopaAmérica pic.twitter.com/8jKKOtqogZ