Neisi Dajomes: "Debemos sacar a la gente que hace daño al deporte ecuatoriano"

ECUAVISA.COM pudo conversar en exclusiva con la medallista de oro Neisi Dajomes luego de brillar en suelo japonés, donde aprovechó para analizar la situación deportiva del país, además de marcar sus objetivos a futuro.

Neisi quien recordó la memoria de sus familiares fallecidos en meses pasados, expuso cómo los golpes de la vida le dan fortalezas para alzarse en el mundo de la halterofilia, siendo con ello referente deportivo y de superación para las nuevas generaciones.

Aquí la entrevista:

¿Cómo cambiar el deporte en Ecuador? recordando que Jéfferson Pérez denunció la situación en 1996 y no hubo soluciones.

Lo importante es que los deportistas nos unamos para que las cosas puedan cambiar, lo que está pasando no es de ahora, en 1996 cuando Jéfferson Pérez ganó la medalla ya existían este tipo de problemas, tuvo que pasar 25 años para que con Richard se vuelva a hablar de esto, a raíz de eso no se debe permitir eso, que únicamente cuando ganemos una medalla hablar de esto, sino al contrario sacar a los dirigentes que hacen daño, sacar a las personas que hacen daño al deporte, y meter gente nueva que quiera ayudar al deporte y lo ama.

¿Es real que el presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas Luis Zambrano intentó imponerle un entrenador y no le dieron libertad para elegir el lugar de entrenamiento?

Todo eso que dijo Wálter es cierto, gracias a la fuerza de Wálter (Llerena) nunca se permitió que la Federación haga lo que quiera, lamentablemente pues ahora mismo mi hermana (Jéssica) compite en México en un torneo de juveniles de entre 15 a 17 años, viajaron el día de ayer, es lamentable porque no hay seguridad, ¿Dónde está la confianza? ¿Qué padre los puede dejar en la deriva? nadie se hace responsable (Federación), ayer eran las 3 de la tarde y no habían comido, son cosas que no pueden seguir pasando, yo creo que esto llama la atención y por ahí deben guiarse las autoridades del Ministerio (Deporte), para que puedan analizar de todo lo que está pasando en el deporte y puedan cambiar, no podemos seguir así.

¿Conoces a los precandidatos a la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano?

No sé quienes son los candidatos que se están postulando al Comité Olímpico, pero espero que el que gane pueda apoyar el deporte.

¿Te ofendiste por la pregunta que te hicieron recientemente sobre si sabes cocinar?

Pienso que la persona que nos entrevistó, tuvo un fallo el cual la gente no pasó por alto, y es porque me había hecho una pregunta importante, y al momento de contestar me corta haciendo esta pregunta (si sabía o no cocinar), la gente lo mal interpretó, obviamente estuvo mal porque no era el momento, pero le digo a la gente y a todo el Ecuador que tranquilos, no pasa nada.

¿Cómo asumes que muchas niñas te observan como referente a seguir?

Me da orgullo que las chicas, las niñas, la juventud, las mujeres me vean como su referente, para mí es muy importante eso porque rompemos todos los esquemas, primero en el deporte, y segundo como mujer, como niñas, como jóvenes que todo lo que nos hemos propuesto en nuestra vida, lo hemos conseguido.

¿Qué le puedes decir a las mujeres que hoy la pasan mal en su vida y que te ven como una referente que a pesar de los golpes de la vida, te has podido llevar la gloria deportiva?

Tanto en la vida personal o deportiva, vamos a tener tropiezos, pérdidas en nuestras vidas, la vida es así, hay que seguir y salir adelante, cuando hay una pérdida llorar el tiempo que hay que llorar, superarlo y salir adelante, porque es lo que nos va a impulsar el día de mañana de decir "a pesar de esto, pude salir de esto y superarme.

¿Cuál es el siguiente objetivo de Neisi Dajomes tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos?

Ahora tengo pensado estudiar, quiero ser profesional, quiero ser veterinaria, pero si voy a seguir mi ciclo deportivo, no podré seguirlo porque es medicina.