El futbolista ecuatoriano, Roberto ‘Tuka’ Ordóñez, habló en una entrevista con el programa Marcando Agenda de Ecuagol TV, en donde dio reveló varios momentos que le ha tocado vivir tras su salida de Aucas.

El delantero de 36 años de edad, supo dar a conocer qué, tras enterarse de que no iba a seguir en el elenco oriental, todo fue cambiando. “Algunas veces no me han dejando entrar al estadio, ni siquiera sacar mis cosas”.

Seguido, Ordóñez agregó en dicha comunicación telefónica: “Esta es la tercera semana y no tengo solución. No sé que espera mi futuro, no me dan respuestas”, haciendo referencia a que desde la dirigencia no se han comunicado con él.

“No es justo que me traten de esta manera, yo me porté a la altura con el club. Es una falta de respeto lo que están haciendo conmigo... Se dañaron mis vacaciones cuando el profesor Héctor Bidoglio (Entrenador de Aucas), me dijo que ya no iba hacer parte del equipo porque él solo jugaba con un 9”, continuó el atacante exEmelec.

Ordóñez además aclaró: “Yo no he tenido tropiezos con nadie, yo siempre he pensado que hay que cuidar el trabajo. Es una pena que esté pasando esto y de la forma de cómo publicaron las cosas en las redes sociales”.

Ya sobre si habría una chance de regresar al Bombillo, el futbolista expresó: “Si se diera la oportunidad de regresar a Emelec, yo encantado lo haría. Yo salí por la puerta grande del club y no veo por qué no”.

Por otro lado, el delantero adjuntó que en enero lo llamó Fabián Bustos, entrenador de Barcelona Sporting Club (BSC). “Aún no me puedo vincular a ningún club si no me resuelven mi situación actual. Tengo contrato por dos años y no puedo incumplirlo”, adjuntó.