Sub 15 del IDV elimina al Inter de Milán y jugará la final en Austria

La cantera del Independiente del Valle no deja de sorprender al fútbol mundial, sigue escribiendo su propia historia y poniendo el nombre de Ecuador en lo más alto. La sub 15 de los ‘negriazules’ logaron clasificarse a la final del torneo The Next Generation Trophy, que se juega en Salzburgo, Austria.

La sub 15 del Independiente el Valle derrotaron 5-4 en la tanda de penales al Inter de Milán, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. En un vídeo se puede observar la alegría de los chicos por conseguir el paso a la final que se disputará el sábado 13 de agosto a las 06:30 (hora ecuatoriana).