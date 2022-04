Renato Paiva no podría dirigir en Ecuador a partir del 2023 por no tener la licencia FEF

Independiente del Valle debutó en la Copa Libertadores la noche del miércoles 6 de abril sin la presencia de su director técnico, Renato Paiva en la zona técnica, esto debido a que no cuenta con licencia para dirigir en torneos Conmebol, recordando que él es estratega portugués, siendo registrado por UEFA, entidad europea que rige el fútbol en aquel continente.

Previo al duelo, el entrenador lamentó su imposibilidad de conducir a sus jugadores, señalando que era "el día más triste de mi carrera". En su lugar, Miguel Bravo, técnico de Independiente Juniors, estuvo a cargo del encuentro ante América Mineiro, que terminó 0-2 a favor de los ecuatorianos.

Ante eso, Ecuavisa.com pudo conversar con el Director del proyecto de licencias de entrenadores FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), Aldo Vanoni quien explicó el proceso de licitación.

Vanoni empezó diciendo que tiene como "deber, que todos los entrenadores de este país tengan licencia".

"Desde hace 4 años, la Conmebol pidió a todas sus federaciones incorporen el sistema de licencias en cada uno de los torneos, Ecuador empezó a hacerlo, pero por problemas políticos internos y por la pandemia, se aplazó la fecha establecida para otorgar las licencias a los entrenadores del país", recordó Vanoni.

"Esta licencia es como la de conducir, puedes saber conducir, pero no puedes manejar en la ciudad sin tener una, acá igual", comparó Vanoni.

"La FEF tiene 2 institutos, uno en Quito y otro en Guayaquil, y ellos son los únicos entes académicos aprobados en el país, para otorgar una licencia profesional de dirección técnica", explicó.

El dirigente nacional, detalló que en el tema de licencias, están divididas: "En nuestro país, tenemos 3 tipos de licencias, A, B y C, todas ellas te otorgan una capacidad para dirigir. La C es para trabajar con menores, como escuelas o academias deportivas. La B le permite trabajar en Segunda Categoría y la A para dirigir en Serie A o Serie B, por ende hay un curso para cada tipo de licencia".

Pero, además de esto, hay 2 licencias especiales, que son las 'Pro Nacional' y la 'Pro Conmebol', esta última es la que le permite trabajar a los directores técnicos en "los torneos sudamericanos, ya sea Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Libertadores juveniles o Libertadores femenina".

Tras aclarar el tipo de licencias, ¿Cuánto tiempo se demora el proceso para tener una licencia de dirección técnica? "por el momento era 3 años, ahora lo vamos a reducir 2 años, porque todo debe tener una coordinación con la maya académica. Para Conmebol, es más o menos el mismo tiempo, casi 3 años".

Ahora, en relación al tema de Paiva, Vanoni aclara: "el tema es sencillo, UEFA no acepta entrenadores de Conmebol si no tienen 5 años de acá (Sudamérica) dirigiendo, le pasó a Jorge Sampaoli, quien prácticamente con contrato en Europa, tuvo que dirigir un año en Brasil para completar ese tiempo. Sobre Pochettino, él en cambio no dirigió en Sudamérica, todo lo hizo allá en Europa, por lo que si decide trabajar acá, deberá homologar materias, pero igualmente deberá pasar por el curso".

El dirigente recuerda al exentrenador de IDV, Miguel Ángel Ramírez quien también es europeo y trabajó en la misma institución, pero "él a los 2 días de estar en Ecuador, hizo el curso para tener la licencia Conmebol nacional".

"El otro problema, es que Paiva nunca dirigió en primera en Europa, solo divisiones formativas, etonces para Conmebol y la misma UEFA, no es un entrenador de primera", apuntó.

¿puede existir un parche? "hay que aclarar, Conmebol en su momento autorizó provisionalmente a otro entrenador de IDV para que pueda dirigir, durante un año, pero el profesor Paiva, en lugar de respetar ese acuerdo, prácticamente lo irrespeta y dirige la temporada pasada en Copa Libertadores", reveló.

Ante eso, Vanoni señala que Paiva ha aprovechado ciertos vacíos, "el fútbol ecuatoriano debe acomodarse a las reglas de Conmebol, se está haciendo autorizaciones a todos los técnicos nacionales, por eso Paiva aún puede dirigir, pero esto será hasta este año, porque a partir del próximo año todos los entrenadores deberán presentar su licencia".

Profundizando, Vanoni asegura que IDV ya conocía de la regla, partiendo desde la experiencia de su exestratega, Ramírez, quien presentó el mismo caso, pero sí cursó por la licencia, "así como él, lo hicieron Rescalvo y García, europeos".

"Paiva ha tenido más de 2 años para hacer el curso, y por tiempo no completaría para dirigir el próximo año en Ecuador", adelantó.

Para finalizar, Vanoni repasó posibles sanciones: "En su momento Conmebol dirigió una carta sobre Paiva, no sancionó, pero ahora en el país, simplemente no podrá dirigir porque no cumple los años".