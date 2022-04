Renato Paiva no podrá dirigir a IDV por Libertadores: "es uno de los días más tristes de mi vida"

El director técnico de Independiente del Valle, Renato Paiva, habló en rueda de prensa, donde lamentó que la Conmebol no le permitió dirigir en zona técnica para la Copa Libertadores.

Esta decisión, nace porque el entrenador no cuenta con licencia de dirección técnica en torneos Conmebol, algo que lo aparta de toda competición, aunque en comparación con UEFA, allá varios técnicos latinos trabajan con normalidad, a pesar de solo contar con licencia Conmebol.

"Tengo 20 años en la dirección técnica con las licencias al día para acreditar mi experiencia. Es uno de los días más tristes de mi vida porque me han dicho que no cumplo con la licencia de cumplir con 5 años. Pago hoy por una decisión de una guerra entre UEFA y Conmebol. Hablo por quienes no pueden ejercer su trabajo", empezó hablando el estratega portugués.

Profundizando, Paiva señala: "Por esta ley debo ir a la grada sin estar cerca de mis jugadores. Es uno de los días más tristes de mi trayectoria. Es una pena no ser parte de un torneo que preparé tanto".

"Todo jugador ha tenido técnicos de formativas y seguramente más importantes que en las máximas categorías. Ignorar 20 años de trabajo es muy duro. Veremos el camino legal más ágil para cumplir con estas normas", culminó.

El vigente campeón del fútbol ecuatoriano debutará en la Copa Libertadores ante el América MG de Brasil, por la fecha 1 de la fase de grupos del torneo más importante de clubs sudamericanos.