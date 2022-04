Procedimiento médico sobre Byron Castillo, no fue el "idóneo" según médico internista

El lateral de Barcelona SC, Byron Castillo sufrió una fuerte caída en la noche de ayer, en el partido entre su equipo y Orense SC. Tras la caída, el cuerpo médico de BSC como los paramédicos presentes, reaccionaron a tiempo, pero ¿fue correcta la manera de atender al paciente? ¿se pudo mejorar? ¿hay un protocolo médico en el fútbol ecuatoriano?

Ecuavisa.com habló con el director de la Comisión Médica de la Liga Pro, Eulogio Vera y el médico internista Jorge Carriel, quienes dieron su punto de vista sobre lo sucedido en el estadio Monumental de Guayaquil.​​​​​​

Cabe destacar que el jugador se encuentra estable y en observación médica en una clínica privada de la ciudad, a la espera de un alta médica.

Aquí la entrevista con el doctor Jorge Carriel:

¿Se actuó de forma correcta?

Cuando un paciente sufre un traumatismo importante, como el craneoencefálico, que sufrió Byron Castillo la noche en el Monumental, una de las primeras cosas que debemos hacer es evitar movilizar de forma brusca al paciente.

En las imágenes del video, podemos ver que Castillo ha sufrido un trauma, pero sin saber exactamente qué sucedió con él, y vemos como los compañeros tratan de movilizarlo, levantarlo, y luego, cuando llegan los médicos, no vemos ningún método de inmovilización importante, como poner un collarín, para estabilizar las lesiones que puedan existir al nivel cervical, o subirlo de forma inmediata a la camilla con un inmovilizador, ya que vemos en un video, trasladan una camilla inmovilizadora, pero esto no se hizo, primero se intenta movilizarlo, se hace una compresión en el pecho del jugador, pero previamente no se hizo si tenía pulso, si realmente tenía una parada cardiorrespiratoria.

En el peor de los escenarios, no poner un collarín en el momento exacto, ¿puede comprometer la salud de un paciente?

Podría haber quedado con una tetraplejia, esto significa que los brazos, las manos, el tronco, y las piernas están afectados por la lesión de la médula espinal.

Si hubiese tenido una lesión cervical, si al caer su cabeza hacía un giro que provocaba una lesión al nivel cervical, esa lesión llegaba a seccionar la médula, él podía quedar inmovilizado, muy parecido a lo que vivió el acto de Superman Christopher Reeve, tras caerse de un caballo.

¿Estuvo en peligro la vida de Byron Castillo?

No estuvo en peligro, porque gracias a Dios, no fue ese el problema (cervical).

Continuando con la cronología del accidente, ¿Qué se debió hacer?

Siempre cuando se hacen estas actuaciones prehospitalarias, se debe actuar en equipo, hay una persona que debe encargarse en el manejo de los signos vitales, otra que debe encargarse de la vía aérea, otra que debe encargarse de inmovilizar al paciente e incluso alguien que esté a cargo de separar al resto de gente, porque el resto de personas que esté alrededor del paciente, lo único que hace es entorpecer el trabajo que técnicamente hay que hacer.

Byron Castillo decidió levantarse de la camilla, de manera forzada intenta quedarse, ¿esto termina siendo aún más delicado para la salud del paciente?

Sin duda, un paciente después de un traumatismo de ese tipo, aunque esté perfecto, solo haya sido una conmoción cerebral, y nada importante al nivel intracraneal, hasta no saber esto, el paciente debe estar inmovilizado totalmente, para luego ir a un hospital para una prueba profunda, para saber si tiene o no un sangrado.

Según Eulogio Vera, director de la Comisión médica de la Liga Pro EC, en la actualidad existe un reglamento médico creado hace 60 años por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ¿es urgente actualizar el reglamento médico?

Por supuesto, esto es un error en cuánto a las normativas, y los estatutos que se han estado manejando. Sin embargo, no tiene que afectar el accionar médico de los implicados.

Es importante, hay que mejorar, pero lo vital es permitir que existan médicos preparados, sería nefasto que un paciente tenga una parada cardio respiratoria, fibrilación ventricular, arritmia maligna, y no tengamos esa capacidad de respuesta médica como sí ha sucedido en otros países.