Paro nacional: cinco partidos por Copa Ecuador se suspenden

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó un comunicado en sus redes sociales sobre la suspensión de algunos partidos por Copa Ecuador, debido a las manifestaciones que vive el país en los últimos días. Estos encuentros serán reprogramados.

La FEF ha optado por postergar los siguientes juegos por el paro nacional: AAmpetra vs Universidad Católica, Olmedo vs Mushuc Runa, Imbabura vs Guayaquil City, Chacaritas FC vs Cumbayá FC.

Unión Manabita vs. Emelec, es el quinto partido suspendido. Este duelo estaba programado para el jueves 23 de junio a las 15:00 en el estadio Municipal de Shushufindi.