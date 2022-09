Miguel Rondelli: "El VAR es para todos, o no es para nadie"

El entrenador argentino aseguró que seguirán luchando por la segunda etapa a pesar de la derrota ante el cuadro oriental, pero no dejarán de lado la tabla acumulada para conseguir un cupo de la Copa Libertardores 2023.

Reconoció que el principal error que tuvo Católica ante Aucas fue la determinación en ambas áreas. El ‘trencito azul’ en ese partido creo más de 20 situaciones de gol y solo convirtió uno. En cambio Aucas, es más efectivo tanto defensivamente como en la parte ofensiva.

Rondelli agregó que Católica es uno de los equipos que mejor trata al balón junto con Independiente del Valle. También, se refirió ante el comentario de César Farías sobre los temas extrafutbolístico y dijo que confiá en su plantel y que esto fue una alerta para Liga Pro, pero no esta de cuardo que un equipo tenga VAR y otro no. El “VAR es para todos, o no es para nadie”.