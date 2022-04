Méndez toma fuerza entre dirigentes de LDUQ para continuar como DT

El futuro director técnico de LDUQ tiene un nuevo episodio, ya que ante el brillante momento de Édison Méndez al mando de los 'albos', ha conseguido 3 victorias en 3 partidos disputados, por ello su nombre ha tomado fuerza en las últimas horas entre la alta cúpula de Liga.

Y es que el triunfo por 4-0 en Copa Sudamericana, sumado a la reciente victoria de 2-0 sobre BSC en Quito, 'Kinito' ha sido aplaudido tanto por hinchas como por la prensa deportiva, que resalta su capacidad de adaptarse con los jugadores que tiene y fortalecer lo anímico.

Ante eso, Ecuavisa.com pudo conocer que en los próximos días, la dirigencia tomará una decisión formal entre Luis Zubeldía (opción A) y Édison Méndez (Opción B), pero teniendo en cuenta varios puntos a favor y en contra de cada candidato.

Por parte del técnico argentino, se habla de un porcentaje importante a cobrar, algo que en la actualidad no maneja Liga, debido a los constantes gastos en fichajes y cuerpos técnicos salientes.

En esa arista, Méndez sale más económico, siendo un punto a su favor.

Pero, no todo es sencillo con el trimundialista, ya que no cuenta con una licencia para dirigir torneos Conmebol, y el reciente 'parche' que recibió de la entidad sudamericana, vence pronto, por lo que es una incertidumbre si estará o no en zona técnica durante los partidos restantes de la Copa Sudamericana.

En ese aspecto, Zubeldía al tener más experiencia y ser un técnico titulado (Méndez continúa con su curso y terminará en agosto), toma la delantera.

Dicho eso, la dirigencia alba debe tomar una decisión lo antes posible, ya que tanto el torneo local como internacional se mantiene en actividad.