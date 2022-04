Leonardo Ramos, exentrenandor de BSC, dice que los jugadores se vendieron en la Copa Ecuador 2019

Leonardo Ramos, director técnico de Barcelona en el 2019, contó su versión sobre su renuncia del cuadro canario, tras ser eliminado por Copa Ecuador en la fase de semifinal ante el Delfín. El partido de ida fue victoria para los canarios 4-1, pero sorpresivamente el equipo cetáceo venció 3-0 en Manta.

En una entrevista en una radio uruguaya Tirando Paredes, este jueves 21 de abril de noviembre del 2022, Ramos dijo que: "En Barcelona casi que me voy en un descontrol. El presidente Pancho Cevallos me dijo que unos jugadores se habían vendido antes del partido con Delfín. Le dije que los sacara, pero me respondió que no podía. Me tuvieron que parar para que no hiciera lío".

Los dirigidos por Leonardo Ramos tuvieron una tarde para el olvido, sus principales errores pasaron por el aspecto defensivo. Tuvieron falencias en el juego aéreo y en la salida a campo contrario.

"El primer tiempo contra Delfín era para ir ganando 3-0. En el segundo cuando se fueron dando los goles en contra me di vuelta, miré al cuerpo técnico y dije 'hasta acá llegué'. Entonces era verdad el rumor que algunos se habían vendido", sostuvo.