El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Manzur, habló en exclusiva para Ecuavisa.com sobre la actualidad de la entidad deportiva nacional.

Entre ellas la resolución del caso de Byron Castillo y su nacionalidad, el Mundial, la economía de 'guerra' como calificó el propio directivo que viven, y además reveló que existe una "corriente" que aspira adelantar las elecciones presidenciales de la FEF, que están programadas para enero del 2023.

Aquí la entrevista:

Caso Byron Castillo y su nacionalidad, ¿es real la fecha para el 10 de junio como se viene hablando desde medios internacionales?

La parte más importantes es que el tema está radicado en FIFA, que es la Comisión Disciplinaria, la que tiene los argumentos de dos partes, conocerlos, analizarlos, y luego se vendrá una apelación ante el TAS, no es un tema inmediato.

En ningún momento hemos recibido una notificación de FIFA sobre que será resuelto el 10 de junio, ojalá y sea lo más pronto, los medios chilenos dicen eso, pero no es oficial.

La parte más importante es que hemos actuado en derecho, el resto esperemos que la FIFA resuelva, se ha vuelto un circo mediático que solo afecta al jugador.

En su momento Barcelona SC dijo que iba asistir en ayuda psicológica a Byron Castillo, ¿la FEF tiene un plan parecido?

Todos los jugadores reciben asistencia sicológica, la selección tiene un sicólogo como parte de su equipo, por lo tanto los diferentes factores que se presentan a lo largo de su vida, hay que ir lidiando, esto es un tema difícil, pero esperamos que el jugador pueda con la ayuda de sus compañeros y madurez, pueda retomar su nivel.

¿La FEF analiza tomar alguna medida legal, luego del veredicto de la FIFA?

No lo sabemos, hay que esperar, no nos podemos adelantar, hay que ser pacientes con la decisión de la FIFA.

Economía de la FEF

En el 2021 la FEF informó de un déficit por $7 millones de dólares, hoy cumpliendo la mitad del 2022, ¿Cómo está la economía de la FEF?

Estamos mejor, porque se espera que el dinero que se consiguió por clasificar ($11 millones de dólares), sea pagado en los próximos meses y así sanear varias deudas, estamos en un año de ahorro.

Con un poco de suerte, esperamos llegar con un pequeño déficit. Ojalá y la selección pueda seguir avanzando de ronda y así seguir acumulando más dinero. Seguimos en año de supervivencia económica.

¿Cuál es la deuda más grande que tiene la FEF?

Con los árbitros, para que tengan una idea, cuando llegamos se debía casi $1,5 millones, después bajamos a $400 mil y con la pandemia subimos a $800 mil, debemos estar en $900 mil.

¿Cuánto significa económicamente disputar los partidos amistosos para la selección ecuatoriana de fútbol?

Significa, los valores que te pagan por estar o no clasificado son muy distintos, por ejemplo si no estás clasificado te pagan 'x' valor, y si estas en el Mundial como nosotros te pagan hasta el doble de ese valor.

Elecciones en la FEF

¿La FEF quiere adelantar las elecciones de presidente?

Hay una corriente, dentro de las cuales me incluyo, aceptando la propuesta de la Ley del Deporte tiene, ya que la legislación nacional dispone que las elecciones deben hacerse 3 meses antes del cambio de la directiva, y en el caso en particular de la FEF este año, sí juega un rol importante, ya que tenemos que aprobar el nuevo estatuto, y ese nuevo estatuto viene a revolucionar la estructura de nuestro fútbol, entre ellas es cómo harán los órganos disciplinarios enfrentan el día a día.

Todo eso, hace que trabajemos mucho en adecuar las legislaciones secundarias, el código disciplinario, el de ética, etc.

Según mi análisis (abogado), nosotros deberíamos tener un tiempo para ajustar todas esas normas, de tal forma que para enero que se debe cambiar la administración, los nuevos ya ingresen con todo los organismos nombrados, y eso no se puede hacer entre 15 o 20 días.

Esa es la idea, desde el punto académico, no sé qué resuelva el fútbol ecuatoriano, pero creo que esto se debería hacer.

¿Repetiría el binomio? ¿Egas-Manzur?

No creo que Francisco Egas quiera volver con Jaime Estrada (ríe). Hoy no me veo con tiempo para seguir, vamos a ver qué pasa más adelante, pero hoy estoy cansado con todo.

¿Valora entonces poner un punto final en la FEF?

Sí, por supuesto.

Segunda gira de amistosos

¿Para cuando está programada?

En el mes de septiembre, se espera jugar contra Arabia Saudita y Japón en Europa.

¿Ecuador cerraría su preparación con 5 amistosos?

No, se espera jugar un partido más en Medio Oriente, ya cerca del Mundial.

¿En Ecuador no habrá un amistoso?

No, totalmente descartado, porque es difícil que viajen a Sudamérica.

FUTURO DE GUSTAVO ALFARO

¿Cómo se está manejando la renovación con Gustavo Alfaro?

No hay fórmula actual de saberlo, depende mucho de lo que ocurra en el Mundial, nos puede ir muy bien, y eso puede definir que tenga aún química con el equipo.

Si nos va mal, pueda sentir que él ya no tenga química con el grupo y tenga razones para no seguir. Dicho eso, a mí me encantaría seguir tenerlo, trabaja de una forma muy profesional, se dedica, es transparente, es todo lo que un directivo quisiera tener con su entrenador.

¿Dejarían heredado un técnico a una nueva dirigencia?

En ese cambio lo justo sería es que quienes van a estar los próximos 4 años como nueva directiva, puedan decidir con quién trabajar.

Copa Ecuador y su cupo internacional

¿Finalmente la Copa Ecuador otorgará un cupo a la Copa Libertadores?

Sí, claro que sí.

El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor se quejó que si bien la FEF podía decidir lo del cupo, no tuvieron la "gentileza" de notificarles como entidades deportivas.

Nos faltó gentileza, es posible, no sé si se le comunicó, en todo caso es una decisión que podemos tomar como FEF.

¿Cómo está la relación con Liga Pro?

No tenemos problemas, si bien es real que no hay diálogo entre ambos presidentes (Francisco Egas y Miguel Ángel Loor), eso no quiere decir que yo no pueda levantar el teléfono y llamarlo a Miguel Ángel Loor.

¿A la FEF le interesa la Liga Pro?

No nos interesa controlar el torneo de fútbol de Ecuador, para eso fue creado la Liga Pro, eso nos permite dedicarnos a otras cosas.

Si algún día nos toca asumir el torneo, lo haremos, no podemos decirle que no a los clubes. No me interesa sentarme en el puesto de Miguel Ángel Loor, que ellos sigan trabajando en lo suyo.

SelecciónSub 20 de Ecuador

Jimmy Bran es el nuevo director técnico de la sub 20 ¿es definitivo la decisión o es temporal?

La idea era pedirle a Jimmy que nos de una mano, es alguien de la casa, conoce el trabajo y queríamos darle una oportunidad en este torneo en Brasil.

Seguimos en búsqueda en un director de selecciones formativas.

Catar 2022

¿Cuándo viajarán a tierras mundialistas?

Debemos estar allá 7 días antes de empezar el Mundial (inicia el 21 de noviembre), previo a eso se tiene pensado realizar un campamento en Medio Oriente.