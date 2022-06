Jordan Gaspar no continuará en LDUQ para la segunda etapa

Liga Deportiva Universitaria a principio de año fichó a Jordan Gaspar, por pedido del exdirector técnico Pablo Marini. El delantero ecuatoriano, jugó seis años en España, en equipos como el Real Madrid Castilla y en Italia en el Messina.

Gaspar no ha tenido los minutos suficientes en el cuadro ‘albo’, ni Marini y Zubeldía no lo han tomado en cuenta y es uno de los jugadores que no continuaran en la segunda etapa en el ‘Rey de Copas’. Esto ha generado una molestia en el jugador, asegura que nadie de la directiva se ha comunicado con él.

"La directiva de Liga mandó la orden de que no cuenten conmigo en ningún aspecto. Llevo seis meses y en ese tiempo no he hablado con nadie de la directiva".

"El cuerpo técnico de reserva me mintió y trabajé en silencio. No me han respetado, no hay que mirarlo como jugador, hay que mirarlo como persona. Nadie ha tenido una conversación sincera conmigo", añadió el jugador de LDUQ en un medio radial quiteño.

Gaspar, habló sobre su futuro y no descartó ir nuevamente a España, sin embargo Cumbayá está interesado en el delantero ecuatoriano.

Jordan en esta mitad de temporada solamente jugó dos partidos, sumando un total 29 minutos en cancha y ninguno fue de titular.