Joao Rojas deja al Emelec ecuatoriano para ir al Monterrey de México

Los directivos de Emelec confirmaron este miércoles la venta definitiva de los derechos deportivos del atacante ecuatoriano Joao Rojas, quien pasará al Monterrey de México.

"El Club Sport Emelec informa que ha llegado a un acuerdo final con el Club Monterrey de México para la transferencia definitiva del jugador Joao Rojas, Por el 100% de sus derechos económicos y federativos", publicó este miércoles el club guayaquileño en su página oficial de internet.

Rojas, de 24 años, militó en Emelec desde diciembre de 2016 cuando fue adquirido al popular Aucas, de Quito, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del cuadro guayaquileño, por lo que su salida es una sensible baja en la delantera del equipo que dirige el español Ismael Rescalvo.

Emelec disputa los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro, de Brasil, con el que empató 1-1 este martes, sin Rojas en cancha.

El equipo guayaquileño definirá la llave copera ante el Atlético Mineiro el próximo martes en Brasil, y desde el 8 de julio disputará la segunda fase del torneo nacional.

"¡Éxitos en tu nuevo desafío deportivo Joao!", resaltó el club en su web, sin dar detalles del monto económico que recibirá Emelec por la venta de los derechos deportivos y federativos.

"Me voy con la mejor experiencia que he tenido durante todos estos años, siendo hincha y socio del Emelec, porque lo amo" y "en medio también del amor de la gente del equipo, a pesar de no haber conseguido el título local del año pasado", expresó Rojas a periodistas locales.

Durante su trayectoria con Emelec, Rojas disputó cuatro finales en Ecuador: Alcanzó el título de 2017, pero perdió la corona el año pasado frente a Independiente del Valle, en 2016 ante Barcelona de Guayaquil y en 2018 ante Liga de Quito.

También ha formado parte del equipo nacional en varias ocasiones desde 2016 y está en la lista de jugadores que el seleccionador Gustavo Alfaro analiza para estructurar la nómina definitiva de 26 futbolistas que participarán con Ecuador en el Mundial de Catar de noviembre próximo. EFE