Gabriel Marques anuncia su salida de Barcelona

El brasileño-ecuatoriano Gabriel Marques anunció este martes su salida de Barcelona tras 6 años y medio en el club.

"Cómo todo en la vida, hoy se me termina un hermoso ciclo de 6 años y medio en Barcelona. Soy muy agradecido por todos estos años en un equipo como Barcelona. No es nada fácil mantenerse tanto tiempo un equipo grande y estoy muy orgulloso de eso", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

"Me voy con sensación de que tenía algo más para demostrar después de mi lesión porque me siento muy bien, y sé que tengo mucho más para dar. Pero creo que no tuve las oportunidades que merecía, por todo que he hecho en el club ,y por lo bien que venía entrenando", agregó.

Marques se lesionó de una rotura de ligamento y de uno de sus meniscos el pasado 13 de diciembre en el partido ante Aucas. Tras ser operado y un periodo de recuperación en Brasil, regresó al país en abril pasado y jugó de nuevo en agosto de este año.

