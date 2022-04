Gabriel Cortez: una vida llena de polémicas fuera y dentro de la cancha

La vida profesional de Gabriel Cortez ha estado llena de polémicas, y si bien su detención, es el punto más bajo, el 'Loco' alcanzó su apodo a punta de comportamientos tanto dentro como fuera del campo de juego.

En Ecuavisa.com, realizamos una cronología de las situaciones más controversiales del '10' ecuatoriano que se encuentra detenido en Esmeraldas.

1) Expulsión e insultos al juez de línea 19 de noviembre del 2017 con IDV.

En la temporada 2017, durante un partido entre Emelec e Independiente del Valle, Cortez fue expulsado debido a insultos sobre el juez de línea.

Según publicó este medio el 19 de noviembre del 2017, el informe arbitral reveló lo dicho por Cortez: "Ahí sí pitas hijo de p.... Todo pitas la c... de tu madre. Me voy, pero me voy put... c... de tu madre".

El jugador fue suspendido del torneo nacional e IDV decidió separarlo del club.

2) Autopromoción e irrespetó su contrato

Tras su salida de IDV, Gabriel Cortez dejó el silencio y decidió auto promocionarse para llegar a BSC y hasta la Liga Mexicana de Fútbol:

"Tengo una propuesta de Barcelona y de México. En Independiente me quedan 7 meses y quiero lo mejor para mi familia. No pienso renovar con Independiente, vamos a ver qué pasa, quiero jugar en otro equipo. Yo soy barcelonista y me encantaría jugar ahí. Tengo que estar tranquilo y ver qué pasa en diciembre”, contó el 'Loco' a radio Huancavilca.

3) Salida del Botafogo

Gabriel Cortez encontró espacio en el Botafogo de Brasil, pero sus 'locuras' lo acompañaron, cayendo ahora por una transmisión de Instagram.

Según medios de ese país, Cortez habría estado tomando con compañeros, cuando decidió hacer el 'Live' donde realizó insultos a su propio equipo, y hasta elogió a uno de los eternos rivales de su club: Flamengo.

El propio técnico, Paulo Autuori solicitó su salida, debido a sus problemas personales.

4) La 'Tri'

Cortez llegó a tener su oportunidad vistiendo la camiseta de Ecuador, siendo considerado en la lista de convocados para la doble última fecha para las Eliminatorias a Rusia 2018.

El jugador junto a otros 4 elementos nacionales, se escaparon de la concentración previo al duelo con Argentina, donde Ecuador ya no tenía muchas oportunidades de clasificar.

Cortez fue descubierto y separado de la concentración final.

5) Su llegada a BSC: cláusulas y "Una nueva oportunidad"

Tras su mala fama como jugador y compañero, Cortez perdió espacio en el mercado, pero en el 2021, BSC dio la sorpresa y lo fichó.

La mayoría de los medios resaltaron la contratación como "nueva oportunidad para Cortez".

Barcelona, sabiendo de sus problemas, lo firmó pero con varias cláusulas en su contrato, entre ellas su disciplina.

Alfaro Moreno, presidente de BSC dijo a este medio: "Esperamos que tenga un comportamiento ejemplar, él tiene una de las últimas oportunidades de llegar al campeón de Ecuador".

Al final, Cortez se adaptó, valiéndose de firmar su renovación que es hasta el 2023.