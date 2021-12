Fernando Guerrero: "Este chico le tiene que bajar unas dos rayas al ego y tener humildad"

Fernando 'Chiqui' Guerrero es el primero, de los jugadores involucrados en la imitación a Joao Rojas, en responder y pedir disculpas.

Pero también cuestionó las palabras de Rojas contra él, ya que dijo que fracasó en Emelec, donde Guerrero estuvo en 2019.

“Lo que puedo decir es que bueno, primeramente este chico le tiene que bajar unas dos rayas al ego y tener humildad. Me sorprendió que me diga que fracasé en Emelec cuando creo que no ha ganado nada en el club, lleva 4 años y no ha sido campeón (Rojas si levantó el título con los 'millonarios' en 2017). No creo que él pueda hablar de fracaso, tuve la oportunidad de ser campeón en 2 clubes diferentes (Liga de Quito e Independiente del Valle)”, inició Guerrero en radio Área Deportiva.

"Lo que venga de este chico me tiene sin cuidado, la verdad se tiene que preocupar de ser un poco más humilde y no hablar de otras cosas. Estábamos celebrando, la verdad que fue la emoción”, agregó.

El volante ecuatoriano aseguró que se les ocurrió la idea porque habían visto a Rojas querer celebrar como Cristiano Ronaldo y aclaró que no dijeron nombres.

“Todo queda en la cancha, y de ahí, fuera de la cancha ya es otra cosa. Somos padres de familia, somos hermanos, somos hijos. Es así, es la adrenalina, el que juega fútbol profesional lo sabe, esa adrenalina a veces hace cometer errores. Si les molestó, pido disculpas de mi parte. Fue un momento de adrenalina, nunca dije nombres. Pido disculpas a nivel nacional”, enfatizó.