Fabián Bustos, director técnico de Barcelona SC, habló en GolTV sobre distintos temas en relación al club 'amarillo', entre ellos su polémica que sostuvo con Sebastián Rodríguez durante el Clásico del Astillero.

El estratega argentino reconoció el conflicto, pero no pasó a mayores, y descartó que exista algún tipo de resentimiento con el jugador uruguayo de Emelec. La discusión quedó en la cancha de juego.

"No pasó nada grave, fueron discusiones normales que se dan dentro de la cancha. Para mí queda ahí el tema, no tengo problemas en saludarlo. Para mí quedó y terminó ahí, no hay ninguna clase de resentimiento con el jugador", reveló el 'Toro', como es apodado Bustos.

Barcelona SC ganó 3-1 el Clásico del Astillero ante su eterno rival, en un partido que se suspendió inicialmente, y se reactivó al mediodía del lunes 20 de septiembre.

Bustos arribó hace apenas unas semanas a Guayaquil, esperando forjar una idea ante la posibilidad de ganar la final del torneo.