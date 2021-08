Fabián Bustos: "Van quince penales que no nos han dado en lo que va del año"

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, habló en rueda de prensa y criticó la actuación del árbitro Diego Lara.

"De los tres partidos que habíamos perdido fue justo con este señor. Es insostenible lo que está pasando", afirmó Bustos.

“En el minuto catorce hay una mano abierta que Molina reclama y también, pero no va a cobrar. Después hay una carga de Díaz sobre el minuto 22 y no lo sanciona. Luego viene el codo de Kevin Mercado a Castillo y si eso no es penal, ya no sé. Hay gente que se tiene que dedicar a otra cosa porque ya cansa”, agregó.

El técnico también recordó que jugaron 17 minutos con un futbolista menos tras la lesión de Michael Hoyos, quien no pudo ser reemplazado ya que se habían acabado los cambios.

"Equivocamos a veces el camino, pero esto no nos define porque también venían de un esfuerzo grande. Son errores groseros otra vez que nos afectan”, afirmó antes de volver a quejarse del juez central.

“Van quince penales que no nos han dado en lo que va del año y para que no digan con lloriqueo, lo puedo mostrar con imágenes. Las cosas negativas contagian, lo del otro día fue por lo que había en juego. La jugada el juez también tuvo que cortar, es insostenible la cantidad de errores. Nos jugábamos para ir primeros en la etapa”, sentenció.