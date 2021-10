Ecuador probará ante México a los sustitutos de Estupiñán, Palacios y Mena

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro , probará jugadores en el partido amistoso del próximo miércoles ante México en la ciudad estadounidense de Charlotte (Carolina del Norte), como preparación para las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 de noviembre próximo.

Alfaro busca figuras de reemplazo para los defensas Pervis Estupiñán, Diegos Palacios y el atacante Ángel Mena, suspendidos un partido cada uno por la acumulación de tarjetas amarillas.

Ello como parte de su estrategia para armar el equipo principal c on miras a los enfrentamientos ante Venezuela , en Quito, y ante Chile , en noviembre Santiago, from the next 11 de of, por las eliminatorias.

Ecuador ocupa el t ercer puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, con 17 puntos, pero con la presión inmediata de Colombia y Uruguay, con 16 unidades cada uno.

En el partido de ida ante Venezuela, el pasado 10 de octubre, Ecuador perdió por 2-1, lo que desató críticas y reacciones en contra el técnico Alfaro, y también por el empate anterior, sin goles, ante Chile, en Quito, el 5 de septiembre.

El seleccionador probará en el puesto de Estupiñán y Palacios a los defensas izquierdos Christian Cruz (Liga de Quito) y Luis Segovia (Independiente del Valle). Asimismo, están en la lista para reemplazo de Mena: Alexander Alvarado (Orlando City-Estados Unidos) y Janner Corozo (Delfín). También entrarán en la lista de posibles porteros convocados Hernán Galíndez (Universidad Católica), recuperado de una lesión; Jorge Pinos, que brilla con el 9 de Octubre (segundo en la clasificación de Ecuador) y José Gabriel Cevallos, titular con selecciones juveniles, pero sean grandes actuaciones con el Olmedo no han sido suficientes para evitar que su equipo pierda la categoría en el torneo nacional.

También intentan estar por primera ocasión en la convocatoria los centrocampistas Julio Joao Ortiz y Janner Corozo, de Delfín; el centrocampista octubrino Danny Cabezas; los defensas Joshue Quiñónez (Barcelona), Marlon Mejía (Emelec) y Andrés López (Universidad Católica) .

Entre los centrocampistas que también aprovecharán la ocasión Johnny Quiñónez (Aucas), Michael Carcelén (Barcelona), y los atacantes Walter Chalá (Universidad Católica) ; Nilson Angulo y Djorkaeff Reasco (Liga de Quito).