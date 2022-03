Desmienten supuesto interés de Emelec sobre Darío Aimar

El zaguero central ecuatoriano de Barcelona SC, Darío Aimar no está en los planes de Emelec, eterno rival de los amarillos.

Así lo confirmó su representante Oswaldo Minda, quien habló con Ecuavisa.com sobre el supuesto interés de los eléctricos por el defensa de 27 años de edad, nacido en Esmeraldas.

"Los rumores no tienen pie ni cabeza sobre el supuesto interés de Emelec por él (Darío Aimar), cabe recordar que entre BSC y Emelec un negocio no se daría por su histórica rivalidad, es más, Aimar tiene un contrato hasta fin de año, Darío no tiene ningún problema y está cómodo de Barcelona".

Precisamente el rumor de mercado partió desde la prensa deportiva, ante la ausencia de Aimar en el partido de su club ante América Mineiro por la fase 3 de la Copa Libertadores.

El técnico Jorge Célico comentó a este medio que su ausencia fue "netamente por cuestión táctica", descartando cualquier rumor sobre una posible salida.

Por el momento BSC cuenta con 4 zagueros centrales: Darío Aimar, Luca Sosa, Paco Rodríguez y Jeison Mina.