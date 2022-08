Damián 'Kitu' Díaz habló en rueda de prensa este martes 23 de agosto hablando sobre el momento de Barcelona SC, su futuro próximo y triunfo sobre Orense SC.

Sobre la victoria en Machala, Díaz repasó: "ganar siempre es importante, nos da la posibilidad de trabajar más tranquilos. Esto genera confianza en lo individual y grupal. La cancha era mala, eso dificulta las cosas. Nos costó el primer tiempo, pero luego ajustamos cosas en el entretiempo y se vio otro Barcelona. La actitud siempre fue buena y sacamos adelante el partido".

Sobre su regreso a la titularidad, Díaz reveló: "cuando uno tiene la oportunidad de jugar, siempre es feliz. Estar dentro de la cancha me pone contento, siempre intenté sumar desde el lado que me toque, mas allá de las cosas que digan, siempre intenté aportar. La gente reconoce el esfuerzo, la gratitud que yo tengo con el equipo, no me dejo llevar por lo que pase afuera, el cariño que tienen conmigo es el mismo que tengo con ellos".

El '10' de BSC, respondió a sus críticos que cuestionan su velocidad física, y su cardiovascular, "Es una de las últimas etapas en el club y lo quiero disfrutar y pasarla bien, me toque o no me toque jugar. He tenido errores como todo el mundo, siempre me he manejado con respeto, lo que escriban no me afecta, no traten de desestabilizar porque a mí no me molesta ni me incomoda. Sé lo que hago... a la larga la verdad siempre sale a flote".

Pasando la página y pensando en LDUQ, Díaz, "Liga es durísimo, tiene jugadores con jerarquía, a Zubeldía lo conozco y sé que trabaja para minimizar al rival, menospreciar a Liga es atarse la soga al cuello. Trataremos de hacer un gran partido, es un rival de cuidado; debemos aprovechar todas las opciones de gol que creemos".

Una de las preguntas, fue en relación a su suplencia, el cual ha sido una constante en la segunda etapa.

"No estoy acostumbrado a estar en la banca, se me complica entrar en el clima del partido, siempre soy respetuoso con las decisiones o con quien juegue en mi lugar. Al fin y al cabo acá ganamos todo, BSC está por encima de todo, pese a que busquen cosas en contra de mi nombre, yo intento sumar de donde sea", concluyó.

Para finalizar, Díaz dijo: "Hablar de mí vende, suena egocéntrico, pero es verdad; lo tengo claro. Estoy preparado para aguantarlo, no hace falta correr los 90 minutos para jugar, no se juega todo corriendo. Tenemos un plantel con gente que corre, con gente que piensa, que ataja, y un DT que decide cuánto juega cada uno. No voy a correr como Adonis Preciado, pero él seguramente no pensará todo lo que pienso yo".