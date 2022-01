Cristian Ramírez reitera su decisión de no volver a la 'Tri'

El lateral ecuatoriano Cristian Ramírez habló sobre su momento deportivo y la selección nacional de fútbol, la cual reiteró su decisión de no volver a vestir la 'Tri'.

"Ustedes conocen mi carrera, para llegar a la selección juvenil fue un camino muy largo y difícil, sin embargo, a los 14 años, ya empecé a jugar las juveniles, los Sudamericanos, Mundial; estuve en Copa América, Eliminatorias, incluso marqué. Esas cosas jamás olvidaré", empezó hablando Ramírez para el canal 'Armonía TV'.

Profundizando sobre sus inicios, Ramírez repasó su pasado tanto en selecciones juveniles como en la mayor: "Yo he sido un jugador de proceso, para mí ha sido muy importante la selección, siempre quise jugar ahí, luché desde muy pequeño. Pero muchas personas no saben lo que uno tiene que pasar para llegar ahí, solo la familia y gente cercana".

"En lo personal, estoy contento por los chicos, por el país, por la selección; y bueno, he tomado una decisión hace mucho tiempo. Es personal, la de no volver. Algunos lo tomarán bien, otros mal; pero a eso estamos expuestos, a las críticas. Respeto lo que opinen, pero que también respeten. No puedo dar muchos detalles, pero es una decisión personal", agregó.

Si bien no ha sido parte del proceso, Ramírez reconoce que ha mantenido contacto con alguno de ellos: "a mí me da mucha alegría que hay ecuatorianos ya en el exterior. Me siento feliz al ver a los chicos con esas ganas de querer triunfar".

"Antes de tomar la decisión de no volver a jugar en la selección, tuve mucho tiempo meditando; pero llegué a la conclusión que era lo mejor para mí. Siento que fue correcta. Si estos chicos van al Mundial, yo estaré contento y disfrutaré desde mi casa o desde un estadio", terminó.