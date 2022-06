Caso Gabriel Cortez: ¿puede volver a jugar en Barcelona SC?

Tras conocerse que Gabriel Cortez saldrá de la cárcel luego de dos meses, y poder anular la prisión preventiva por medidas sustitutivas, nace una pregunta ¿puede volver a Barcelona SC?

Si bien el jugador debe presentarse cada lunes ante el juez que lleva su caso, el 'Loco' puede realizar sus actividades personales-profesionales de manera "normal", tildó su abogado Alfredo Arboleda a ecuavisa.com

"Gabriel (Cortez) deberá presentarse cada lunes en audiencia, estamos esperando que hoy salga la boleta de excarcelación y así poder presentarse sin ningún inconveniente a su club el día de mañana", contó Arboleda.

BSC venía respetando su contrato laboral, así lo contó en su momento Aquiles Álvarez: "l jugador está en un proceso de investigación. En caso de ser inocente, Barcelona seguirá con el contrato y no podemos aplicar ningún código de ética, porque no podemos violar la presunción de inocencia".

Por otro lado, otro alto directivo de BSC que prefirió no ser mencionado, contó a Ecuavisa que se analizará este mismo lunes 13 de junio su situación deportiva: "se revisará el tema, aún no nos hemos reunido, nos tomó por sorpresa su libertad, pero no tenemos problemas con él, le hemos venido pagando su sueldo todos estos meses así que esperemos".

El 'Loco' estaba detenido desde el pasado 22 de abril del 2022, tras un operativo en colectivo, que terminó con la detención de 18 sujetos, entre ellos el jugador y tres policías activos, por supuestos vínculos con 'Los Tiguerones'.

Según investigaciones de la Policía Nacional, la banda tiene conexiones con el grupo Oliver Sinisterra, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en su accionar delictivo figuran el tráfico de droga, asesinatos, extorsión y tráfico de armas.