Caso Byron Castillo: todo lo que se sabe a vísperas de la audiencia de apelación

El caso de Byron Castillo está en la fase de apelación, y este jueves 15 de septiembre de 2022, se ejecutará la audiencia en el que Chile intenta que Ecuador reciba una sanción de resta de puntos y la suspensión del jugador 'tricolor' para intentar de clasificar al Mundial.

Previo a la audiencia, una grabación en la que se escucha supuestamente a Byron Castillo, fue del 2018 y según su abogado, Andrés Holguín, ya fue desestimado por la justicia ecuatoriana, debido a que no se pudo "determinar unas de las voces, sea del jugador", apuntó en radio Diblu.

“En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, explicó el abogado de Castillo.

Con ello, el audio no fue parte del proceso legal que se llevó a cabo en salas ecuatorianas ni tampoco presentada por Chile ante la FIFA en la primera instancia.

El caso partió desde el pasado 5 de mayo, cuando la (ANFP) Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, denunció ante la FIFA a Byron Castillo por una supuesta "falsa declaración de edad y falsa nacionalidad".

Los 'araucanos' quieren una sanción por "alinear un jugador en condición irregular", que Ecuador le resten puntos en los duelos en los que Castillo los disputó, que en total fueron ocho y así Chile reciba el cupo para el Mundial de Catar.

Durante toda esa época, la defensa chilena, afirmaba que tenía "innumerables pruebas" de que Castillo nació en Colombia y por ello pusieron la denuncia.

Ante su denuncia, la FIFA actuó por oficio y abrió un procedimiento disciplinario, "en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados".

La entidad deportiva solicitó a Ecuador, Chile y Perú mostrar sus argumentos en el caso.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), puso a disposición a su equipo jurídico, respaldados por unos abogados extranjeros, presentaron sus argumentos en las fechas estipuladas por la FIFA.

El argumento principal de la FEF, es que existe una sentencia judicial en el país, que le entrega la nacionalidad al jugador y por eso fue convocado para jugar en la Selección.

El 10 de junio del 2022, la FIFA desestimó todos los cargos en contra de la FEF y Castillo, dando la razón a la 'Tri' y manteniendo su clasificación a Catar.

A pesar de eso, Chile volvió y presentó la apelación y este jueves se llevará a cabo la audiencia.

Aún sin conocer una respuesta, Chile adelantó que "usará todas las medidas disponibles", por lo que ante una nueva negativa, recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), como última instancia.

Ecuavisa.com pudo conocer que Byron Castillo no estará presente de manera física en la audiencia de apelación, agregando además que no es obligación que el futbolista asista.