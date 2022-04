Bauman: "BSC está puntero, y no es el que mejor juega. Los que mejor juegan somos nosotros"

Jonathan Bauman, delantero de Independiente del Valle, habló sobre el pálido empate que su club mantuvo con Guayaquil City, que lo estanca en la tabla de posiciones, y le permite a BSC sacarle ventaja.

“Te fastidia cuando el rival quema tanto tiempo y también molesta que el árbitro no intervenga cuando pasa esto. Nosotros no hablamos de los árbitros, son partidos, son momentos y no nos han acompañado los resultados”, empezó hablando el goleador de la temporada pasada de la Liga Pro para Radio Cobertura, cuestionando el juego de Guayaquil City, que decidió defenderse durante el partido, además de no registrar un solo remate al arco de IDV en 90 minutos.

“Cuando estamos en racha positiva hacemos goles que ni imaginamos, es cuestión de momentos. No me arrepiento de haber tomado la decisión de quedarme en IDV. Es el lugar donde quiero estar”, agregó.

IDV se encuentra en el quinto puesto con 11 puntos, 8 menos que BSC que lidera el torneo local.

Sobre los 'toreros', Bauman analizó: "hoy está puntero Barcelona SC, y no es el que mejor juega. Los que mejor juegan somos nosotros".