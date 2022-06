Alfaro Moreno: "No creo que debamos desprendernos de Cortez, pero lo analizaremos"

Cortez aseguró que tienen contrato con Barcelona y que espera salir campeón con el cuadro torero. “Aún tengo contrato con el club hasta 2025 y hasta ahora no me ha dado la espalda”. También, envío un mensaje a la afición. “A la gente le digo que confíe en mi. Barcelona hasta ahora no me ha dado la espalda, soy un barcelonista a muerte y vamos por la Copa”.

Gabriel Cortez: "A nadie le deseo estar preso, en el lugar donde estaba hubo muchas muertes"

También, contó lo que vivió en la penitenciaría del Guayas. "A nadie le deseo estar preso, en el lugar donde estaba hubo muchas muertes". Gabriel Cortez anotó siete goles en Liga Pro en 14 partidos disputados con la camiseta canaria, entre Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.