AFNA sancionó al Deportivo Quito con tres partidos sin público y una multa $200

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) , anunció por medio de un comunicado las sanciones que tendrá Deportivo Quito por los hechos suscitados en el partido ante Espoli.

AFNA para determinar las sanciones del equipo ‘azulgrana’ se basó en el Código Disciplinario de la FEF y Conmebol. El Deportivo Quito no puede jugar tres fechas en el estadio Olímpico Atahualpa, por lo que tiene que buscar otro escenario deportivo, además tiene que pagar una multa de 200 dólares.

Diego Lara, árbitro del encuentro recibió un golpe por la espalda y cayó al piso. “Cuando recibo el golpe en la espalda, se me pasó todo por la cabeza, incluso el no poder caminar“, declaró el árbitro en la radio Machdeportes (91.7 FM). El árbitro ecuatoriano mencionó que tomará una decisión con su familia si sigue en el arbitraje profesional o no.

El juez de línea del partido, Ricardo Baren, dijo que Manuel Sellán (cuarto árbitro), fue el más afectado, puesto que los golpes causaron fracturas en su tabique.