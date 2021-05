Ministro del Deporte: "Esperamos sumar $35 millones en auspicios de la empresa privada para el deporte"

El nuevo ministro del Deporte, Sebastián Palacios habló para ECUAVISA.com y ESTADIO sobre los objetivos como ministerio, encarando una crisis económica y a vísperas de los Juegos Olímpicos.

En relación a los recursos económicos, Palacios reconoce que "son limitados, sin embargo tenemos una premisa que es ser creativos con los proyectos, para eso necesitamos todo el apoyo de la empresa privada".

Aquí la entrevista:

Con la evolución de Secretaría a Ministerio según el decreto presidencial ¿Cuál es el presupuesto que manejan?

"El presupuesto actual con el que contamos son dos, uno es el de inversión, mientras que en general es el de gasto corriente, actualmente tenemos $11,5 millones de dólares en presupuesto de inversión, dentro de esa cifra, $7 millones de dólares van para el Plan de Alto Rendimiento, mientras el resto queda para proyectos adicionales, eso evidentemente es insuficiente".

¿Cómo incentivar el patrocinio de la empresa privada para el deporte ecuatoriano?

"Tenemos una gran herramienta para colocar un incentivo tributario a través de auspicios, las empresas privadas puedan apoyar a nuestros atletas y así ellos pueden desarrollar su disciplina. Gracias al incentivo tributario, esperamos como Ministerio del Deporte que la empresa privada inyecte $35 millones de dólares, que se sumarían al presupuesto total".

¿Cómo despolitizar el deporte?

Me voy a referir a 3 cosas claras, que las decisiones de todas las organizaciones deportivas, como clubes, federaciones provinciales, federaciones por deportes, no se las haga con base en un interés político, lo que es popular o lo que genera votos, sino que se las haga con base en los intereses de los deportistas y de un desarrollo deportivo. Significa que nuestros dirigentes estén capacitados y no sean puestos a dedo. En definitiva, significa que las decisiones que se tomen en las organizaciones deportivas no sea una directriz del gobierno de turno, sino que se las tomen técnicamente"

En el 2020, varios cuerpos técnicos de distintas disciplinas deportivas denunciaron sueldos pendientes de hasta 7-8 meses. ¿En qué situación se encuentra ese tema? ¿Cuántos meses les deben en la actualidad?

"No se imaginan las llamadas que hemos recibido en estos días, por problemas desde lo jurídico y presupuestario, hay temas que nos preocupan y deben ser resueltos en el camino, hubo acuerdos desde la anterior Secretaría del Deporte a última hora, al apuro, los estamos revisando, estamos además las Federaciones que por A o B razón nunca recibieron sus recursos, por lo que no pueden pagar los sueldos a sus trabajadores, tenemos convenios que no se han cerrado desde el 2006, problemas de infraestructura. Hay casos distintos, en Federación de Azuay por ejemplo se les debe a los cuerpos técnicos por más de un año, porque hubo una disputa en esa federación y con la Secretaría del Deporte, que llegó hasta el punto judicial".

Reestructuración al Plan de Alto Rendimiento: ¿Qué cambios se esperan realizar?

"Hay algo de lo que se quejan mucho los deportistas y es que no reciben los recursos a tiempo, que los incentivos les llegan en abril o mayo, cuando los deportistas tienen compromisos, eventos y viajes desde enero. Administrativamente, el Plan de Alto Rendimiento se modifica cada cuatro años, así que en 2022 deberíamos tener un nuevo Plan con ese y otros cambios. Y lo segundo. El Plan de Alto Rendimiento no puede llegar solo a los deportistas que están en la cima, tenemos que enfocarnos en los que están en el camino, los que están pasando mal, que tienen la capacidad pero les falta recursos. Hay que pensar en una nueva categoría en el Plan".

Vacunas COVID-19

"Tenemos un plan de vacunación serio como país, con el apoyo del Ministerio de Salud, de la mano de ese proyecto está la prioridad como Ministerio del Deporte, apoyar en todo a nuestros atletas en su preparación por lo que una necesidad primaria es la vacuna, esa vacunación se realizará esta misma semana con nuestros 26 atletas clasificados"

Una de las últimas decisiones de la Secretaría del Deporte fue en conjunto de la Liga Pro para aprobar la creación de las Sociedades Anónimas en el fútbol profesional, ¿Qué opinión tiene sobre esto?

"Me parece muy buena idea como concepto, como teoría, han funcionado en otros países, con errores y experiencias, pero como concepto es muy buena idea. Sin embargo, las formas en las que se han trasladado este tema a la normativa, no es la más adecuada desde el punto de vista jurídico, porque en derecho público podemos hacer lo que dice la ley, a través de un acuerdo ministerial o una reforma al reglamento, no se puede normar algo que no está en la ley, por lo que estamos revisando con el equipo jurídico el argumento jurídico utilizado y esperamos que sea sólido para mantenerlo, sino tocará trabajar junto con los actores para encontrar si sea necesario una reforma legal se la haga lo más pronto posible".