Messi se despide entre lágrimas del FC Barcelona

Lionel Messi salió esta mañana a dar una rueda de prensa para confirmar su adiós con el FC Barcelona, donde terminó visiblemente frágil de emociones, ya que lloró al punto de necesitar un pañuelo y parar por un momento su discurso debido al momento. Poco a poco se fue rehaciendo pero el inicio fue impactante por lo emotivo.

El '10' argentino detalló por qué, no estaba preparado para despedirse del FC Barcelona y de la ciudad.

"Este año no estaba convencido de irme, el año pasado sí pero este no. Este año mi familia y yo estábamos convencidos de seguir en nuestra casa, siempre antepusimos nuestro bienestar de vivir en una ciudad tan maravillosa", empezó hablando.

En este sentido, recalcó que tanto él como su familia siempre sobrepusieron el «bienestar» al dinero. "Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda la vida aquí, llegué siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso. Después de unos años fuera, volveremos a nuestra casa", apuntó.

Con esto se pone punto final a un ciclo exitoso y extenso entre el FC Barcelona y Messi quien llegaría en los próximos días al PSG de Francia.