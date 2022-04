Rob Font: "'Chito' Vera es un gángster"

Rob Font habló con los medios deportivos, previo a su pelea estelar con Chito Vera en la división de los pesos 'gallo' del UFC.

El combatiente estadounidense pidió disculpas por no alcanzar el peso permitido (135 libras), y fue autocrítico en su preparación: "las dos últimas libras no quisieron bajar, he cortado el peso antes pero no sé que pasó, es la primera vez que sucede. Probablemente deba venir más ligero la próxima vez, pero simplemente no pude bajar esas 2 libras".

Sobre si pensó que se iba a cancelar su pelea, Font no lo dudó y aplaudió a Vera: "No, 'Chito' es un gángster, supuse que aceptaría seguir con la pelea a pesar de que no alcancé el peso ideal. Obviamente sabía que iba a estar enojado, quizás intentar pedir un porcentaje mayor, pero la pelea iba a seguir".

En relación a la pelea, Font adelantó que intentará imponer sus condiciones sobre el ecuatoriano: "no voy a darle ventajas a Chito, me voy a estar moviendo, entrando y saliendo, que no pueda fijar mi plan, voy a mantenerlo adivinando, abanicando y buscando esos grandes golpes para terminar la pelea".

Finalmente, Font espera sorprender al 'tricolor' y noquearlo por primera vez en su carrera: "estoy pensando en KO en el segundo round, pero anticipo que él busque el derribo, voy a intentar poner presión sobre él".

Font y Vera chocan este sábado 30 de abril en la pelea estelar del UFC. El evento principal arranca a las 18:00 por lo que se proyecta que ambos peleen a las 20:00.