¿Richard Carapaz molesto con Ineos-Grenadiers en la Vuelta a España?

Carapaz no ha tenido la Vuelta que esperaba , si bien faltan algunas etapas para que finalice una de las competencias más importantes del ciclismo, el ecuatoriano espera estar en los primeros lugares de la clasificación general y por qué no, vestirse de rojo . Actualmente, se encuentra en el puesto 19 a 2’:56 de líder Remco Evenepoel.

El campeón olímpico Richard Carapaz en el kilómetro 121,8 km de la etapa 8 de la Vuelta a España, no continuo la fuga del pelotón y se guardó el intercomunicador , donde recibe indicaciones de los directores de equipo.

La ‘locomotora del carchi’ se sacó el intercomunicador y se lo guardó en su jersey con una cara de pocos amigos, que te decía todo. ¿La relación Richard e Ineos se rompió?. Los amantes del ciclismo esperan que no, puesto que sueñan que el ecuatoriano gane esta competencia. En el 2020 estuvo muy cerca quedándose con el segundo lugar.

Hace algunas semanas, el carchense anunció que la próxima temporada no continuará en el equipo británico Ineos. Su nuevo equipo es EF Education First- EasyPost por tres temporadas y no será el único ecuatoriano. Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda serán sus compañeros.

Esta será la última temporada que el ecuatoriano utilice el jersey de Ineos y desde el próximo primero de enero del 2023 utilizará el color rosa. Dejará su bicicleta Pinarello por a Cannondale, marca que auspicia al EF Education First- EasyPost.