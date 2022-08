Rafael Nadal tuvo un regreso triunfal en el US Open

El astro español no evidenció secuelas que le comprometiesen, tras el desgarro del músculo abdominal que a inicios de julio le obligó abandonar Wimbledon, privándole de disputar las semifinales. El abandono no quedó registrado como una derrota, dado que no saltó a la pista para enfrentar a Nick Kyrgios.

La última de las cuatro coronaciones de Nadal en el US Open llegó hace tres años cuando derrotó a Daniil Medveded en una vibrante final de cinco sets. Pero no participó de la edición de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, y tampoco pudo venir el año pasado por culpa de una lesión en el pie izquierdo.

“Había sido un tiempo largo sin estar aquí”, dijo Nadal sobre jugar por la noche en el estadio Arthur Ashe, pista de enormes dimensiones, espectáculo y bullicio. “Un tiempo no muy lejano no sabía si volvería aquí”.

“He sufrido durante un buen rato y he terminado jugando bastante mejor”, añadió. “Necesito mejorar sin duda alguna”.