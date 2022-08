Rafael Nadal no jugará el Masters de Montreal por lesión

El español tenía marca de 19-0 en partidos de Grand Slam este año cuando decidió que la lesión era demasiado seria en Wimbledon. Conquistó el Australia Open, Roland Garros y conquistó su grand slam número 22, uno más que Novak Djokovic y dos más que Roger Federer. Nadal ha ganado cinco veces el título en Montreal.

“Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño”, agregó el español de 36 años. “No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”.