Federer: "Me hace muy feliz poder llamar a Rafa y hablar de cualquier cosa"

El suizo Roger Federer afirmó que le hace "muy feliz" poder llamar en "cualquier momento" a Rafael Nadal y hablar con él de "cualquier cosa" y espera poder darle consejos sobre su futura paternidad.

El suizo habló ampliamente sobre la relación que le une al tenista español en la rueda de prensa posterior al partido de dobles, que ambos jugadores disputaron en la Laver Cup y que sirvió para poner punto y final a la carrera del helvético.

"Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea", comentó Federer.

