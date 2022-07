Ecuatoriano Vicente Loza quedó campeón de media maratón en Bolivarianos

El deportista ecuatoriano, Vicente Loza se consagró campeón de la media maratón en los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Valledupar, Colombia. El ecuatoriano cruzó la meta con un tiempo de 1h6:34.82, su compatriota Cristhian Vásconez se quedó con la medalla de bronce y registró un tiempo con 1h7:05.60.

“Estoy muy feliz el anterior año me perdí algunas competencias por una lesión y ahora me lleve la victoria. Yo he sido campeón sudamericano en pista y he venido haciendo una transición, mi cuerpo se ha sentido bien. Dedico mi triunfo a Dios, a mi familia a mis entrenadores y a todo el Ecuador”, dijo Lozada después de llegar a la meta.