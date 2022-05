Chito Vera: "quiero ser campeón mundial y quiero llevar el cinturón a Ecuador"

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera ganó en la pelea estelar de la jornada en el UFC, al derrotar por la vía de la unanimidad a Rob Font.

Tras el combate, Vera habló para el canal de UFC, mostrando sus deseos: "estoy viviendo un sueño, quiero ser campeón mundial y quiero llevar el cinturón a Ecuador".

Chito Vera lleva $605 mil dólares en premios en sus últimas peleas

Virando la página, Chito apunta su siguiente objetivo: "el cuarto del ránking, el tercero, el segundo y el primero del ránking, estoy listo para lo que sigue, no quiero parar, todo lo que he ganado lo he luchado".

Con su triunfo, Vera escalará entre los mejores de las 135 libras de los pesos Gallos del UFC.