Lasarte dice que Chile está obligada a ganarle a Ecuador y Colombia

El seleccionador chileno, el uruguayo Martín Lasarte, afirmó este jueves que tras la derrota por 0-1 ante Brasil, la Roja está obligada a ganar como visitante en Quito a Ecuador y en Barranquilla a Colombia en la continuación de la triple fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022.

"No haber sumado hoy complica. Venimos con un lastre que no ayuda y tenemos dos salidas de visita que no son fáciles. Tenemos la obligación de sumar afuera y de sumar de a tres", señaló el estratega.

El choque ante la Canarinha fue ingrato para Lasarte: Chile fue superior durante la mayor parte del juego, mantuvo la posesión del balón y generó ocasiones que no pudo concretar ante un Weverton muy activo entre los tres palos.

"Hicimos suficientes méritos para no perder. Lo que tenemos que hacer es buscar una herramienta que nos haga sumar", dijo 'Machete' Lasarte.

Consultado por la jugada sobre el final del partido donde Arturo Vidal cayó tras chocar con Casemiro en el área brasileña, Lasarte afirmó tener la "sensación" de que fue una jugada de penalti.

"Solo le exigíamos seguridad de que no había ocurrido falta dentro del área", agregó Lasarte, explicando los reclamos de toda la banca chilena ya que el juez del encuentro ni siquiera revisó el fragmento con el VAR.

En el balance general, Lasarte destacó el esfuerzo de sus jugadores y el buen desempeño durante los 90 minutos.

"En el primer tiempo el equipo estuvo bien, promediando los 20, 25 minutos bajamos un poco para terminar bien. En la segunda parte, alrededor de los minutos del gol fueron nuestros peores minutos. Fue un partido intenso y agradezco el esfuerzo de los muchachos", expuso el técnico.

Con esta derrota ante Brasil, Chile se mantuvo en la séptima posición con seis puntos en siete partidos disputados.

El próximo domingo, Chile jugará como visitante ante Ecuador en Quito para luego terminar la triple fecha FIFA frente a Colombia en Barranquilla el jueves 9 de septiembre. EFE