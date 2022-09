Niño brasileño dibujó su propio álbum del Mundial al no poder adquirirlo

El lanzamiento del álbum del Mundial ha provocado una masiva presencia de hinchas comprando, pegando e intercambiando figuras de la empresa que los comercializa 'Panini'.

Pero ahora, en redes sociales, se volvió viral una historia de un niño de 8 años en Brasil, que aparentemente no podía comprar el álbum, pero eso no detuvo sus ganas de tener a las figuras del Mundial.

Joao Gabriel, del municipio de Goiania, decidió dibujar a varios deportistas reconocidos como Neymar, Pelé, entre otros jugadores del equipo de su país.

“Había un artículo sobre el álbum de la Copa y decía que quería un álbum. Llegué a casa del trabajo y me dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó que él lo dibujó. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad”, señaló el padre del menor, Joao Teixeira.

La familia de Joao, se dedica a la venta de frutas en su ciudad natal.

Teixeira también afirmó que algunas figuras reconocidas se han contactado con el menor, “la esposa de Cássio me envió un mensaje queriendo hablar con él. Es muy emocionante”.

Los medios locales llegaron a reportar, que Joao obtuvo el álbum original, mostrando su felicidad.