La Reina Isabel II y el fútbol: fan del Arsenal y el Mundial más polémico de la historia

La familia real británica no ha escapado de la pasión por el fútbol, ni siquiera la reina Isabel II. A sus 96 años, la reina junto a su familia, se han declarado seguidores de la Premier League, torneo de la máxima categoría de Inglaterra.

Según reportes de prensa británica, la reina ha sido fanática del club Arsenal de Londres, por más de 60 años.

Ella misma confirmó su afición por los 'Gunners' en la temporada 2007, cuando recibió en el palacio de Buckingham, al plantel del cuadro, junto al ese entonces entrenador Arsené Wenger.

En aquel entonces, la reina se emocionó al observar al volante español del club, Cesc Fàbregas, bien en ese entonces, era una de las figura del equipo junto al francés Thierry Henry.

La plantilla y la reina bebieron el té de la tarde, dejando además una anécdota entre el zaguero africano del equipo, Emmanuel Eboué y ella.

Eboue le dijo a The Telegraph en 2016: “Fuimos allí y Thierry Henry me dijo: ‘Por favor, Emmanuel, esto es el Palacio de Buckingham, es la casa de la Reina, no hagas nada’.

“’No hay problema’, le dije. ‘No te preocupes.’ Así que la Reina entró y siguió estrechando la mano de cada jugador.

“Después de que terminó, vi todos sus corgis, así que dije: ‘Señora, señora’.

“Se volvió y preguntó: ‘¿Cómo estás?’ y le dije: ‘Señora, estoy bien, gracias pero, por favor, ya no quiero ser futbolista, quiero cuidar a sus perros’, lo que terminó en una carcajada de la reina.

La reina y el Mundial más polémico

Por otro lado, la reina también ha presenciado varios mundiales, desde su posesión en 1953, la reina ha visto 17 mundiales, entre ellas la única victoria de Inglaterra en el Mundial en 1966, cuando fue jugado en tierras británicas, y la monarca entregó el trofeo al capitán Bobby Moore.

La reina no olvida ese día, ya que en el 2021, lo recordó: "Hace 55 años, fui afortunada de entregar la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, entrenadores y equipo de apoyo llegar y ganar la final de un gran torneo de fútbol internacional".

Sobre la final de aquel certamen, fue un partido duro entre ingleses y alemanes, que terminó con una polémica, considerada una de las más grandes en la historia de los mundiales. En los 90 minutos, contra Alemania Federal, el encuentro estaba 2-2 igualado, por lo que se tuvo que definir en tiempo extra.

Fue entonces cuando Hurst, remató fuera del área, el balón impactó en el palo horizontal y, claramente, nunca entró. En una medida insólita, el árbitro del encuentro, el sueco Gottfried Dienst, marcó gol. Los alemanes protestaron pero según varios periodistas de la época, la presión local, además de la presencia de la reina en el palco principal, no dio marcha atrás con el gol.

Luego de un breve tumulto entre ambas escuadras, el duelo siguió, Hurst marcó nuevamente y decretó el 4-2 final.