Juventus presenta a Di María y Pogba para la nueva temporada

La Juventus de Italia ya trabaja en la siguiente temporada y prueba de ello son las recientes incorporaciones de los experimentados volantes Ángel Di María y Paul Pogba.

El argentino de 34 años y el francés de 29 años llegan como los flamantes refuerzos de la 'Vecchia Signora' para el Calcio donde buscará derrocar al Milan.

Una vez realizada la presentación en el equipo italiano, el 'fideo' como es apodado el rosarino, tuvo sus primeras impresiones como bianconero.

"Es una etapa nueva para mí. Estoy muy feliz. Desde el momento en que dije que sí, lo vi desde el primer día, todas las personas se han convertido en una familia, cuidándome. Y la verdad es que esto me hace muy feliz", empezó.

Di María volverá a portar la N°22 en su espalda, de lo que explicó: "Lo uso otra vez es porque lo tuve en Real Madrid, me recordó un poco haber ganado la Champions y sé que la Juve quiere y pelear por lograrla".

Por su parte, Pogba vuelve donde mejor le fue, precisamente un romance que duró entre el 2012 y 2016, siendo declarado uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Tras escalar por el Manchester United, Pogba vuelve y espera darle una cuota de experiencia a una joven zona medular de la Juventus.

El volante respondió a los gestos afectivos de hinchas en su retorno, y no pudo ocultar su emoción por esta nueva etapa. “Estoy de vuelta, me siento muy feliz de estar aquí. No veo la hora de empezar y volver a vestir la camiseta de la Juventus”, manifestó ‘Pogboom’ al área de prensa de la institución italiana.